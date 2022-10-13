Новая эра ПВО после российских обстрелов. Какую защиту от ракет дадут Украине союзники

Союзники Киева обязались увеличить военную помощь

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса предоставить Украине больше систем ПВО для защиты городов от ракетных обстрелов россии после того, как страна-сосед несколько дней подряд била из ракет и дронов-камикадзе по украинским жилым районам, мостам и электростанциям. После встречи в Брюсселе в формате Рамштайна десятки союзников Украины пообещали прислать больше военной помощи.

Великобритания, Канада, Франция и Нидерланды пообещали ракеты и радары, аналогичное обещание дали США. Одна высокотехнологичная система из Германии уже в Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников уже высоко оценил поступление первой из четырех оборонных систем IRIS-T SLM из Германии (система может защитить целый город, подробнее — читайте в разборе "Телеграфа") и "ускоренную" доставку современных зенитно-ракетных систем Nasams из США. Резников отметил, что в Украине началась новая эра ПВО и это только начало.

Резников отметил, что в Украине началась новая эра ПВО и это только начало

Кроме того, министр обороны заявил, что партнеры по Рамштайну заверили, что будут оперативно прорабатывать запросы на предоставление средств противовоздушной обороны, а в следующем пакете помощи могут появиться новые средства. Для себя же европейцы решили создать инициативу "Небесный щит".

Ракеты AMRAAM от Великобритании

AIM-120 AMRAAM предназначены для поражения воздушных целей

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес объявил о передаче Украине передовых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM для систем противовоздушной обороны NASAMS. Ракеты поставят в ближайшие недели.

Также ожидаются сотни ракет для систем противовоздушной обороны других типов, беспилотники и 18 гаубиц.

Как отмечает "Милитарный", AMRAAM — американская авиационная всепогодная управляемая ракета с активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН). Это основное оружие всех типов современных истребителей американских вооруженных сил и ряда других стран. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей. В зенитном варианте они запускаются из контейнеров. Шесть таких контейнеров установлены на пусковой установке ЗРК NASAMS.

АИМ-120А весит 150 кг. Диапазон поражения в зенитном варианте составляет по дальности 2,5-25 км, а по высоте – 0,03-16 км.

САУ Caesar и зенитные ракеты от Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду анонсировал, что Украина в ближайшие недели получит самоходные гаубицы и системы противовоздушной обороны. Франция работает над поставкой 6 дополнительных гаубиц Caesar, которые должны были быть переданы Дании, а также зенитных ракет для защиты от ракетных ударов и дронов. Страна ранее уже предоставляла ВСУ свои 155-мм пушки CAESAR. Эта САУ обеспечивает огонь на расстоянии около 20 км, а при выстреле активно-реактивным снарядом – около 40-50 км.

Колесная 155-мм САУ CAESAR из Франции

Sky News со ссылкой на собственные источники сообщили, что Франция также передаст системы противовоздушной обороны малой дальности Crotale, способные перехватывать ракеты и самолеты на низкой высоте. "Милитарный" уточнил, что Crotale – французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, разработанный французской фирмой Thomson-CSF/Matra. Он предназначен для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Принят на вооружение во Франции, Финляндии, Греции и Нидерландах.

Системы противовоздушной обороны малой дальности Crotale

Комплекс предназначен для обеспечения противовоздушной обороны войск и гражданских объектов и прикрытия боевых порядков войск. СРК с момента создания неоднократно модернизировался. ЗРК Crotale существует в двух вариантах базирования: движущемся наземном и корабельном. Дальность поражения воздушных целей – от 500 до 10000 м, на высотах – до 6000 м.

Нидерланды поставят ракет на 15 миллионов евро

Нидерланды заявили, что поставят ракеты ПВО на 15 миллионов евро для усиления защиты неба. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что российские атаки "можно встретить только неустанной поддержкой Украины и ее народа".

Обычно Нидерланды неохотно раскрывают информацию о конкретной военной поддержке, но на этот раз правительство решило сделать исключение, чтобы показать, что последние обстрелы россии не остались без последствий. В то же время, ни Германия, ни Нидерланды не уточнили, сколько единиц анонсированного оружия доставят Украине.

Канада поставит форму, артснаряды и спутниковую связь

Канада пообещала оказать военную помощь более чем на 34 миллиона долларов США. Пакет помощи включает: 500 тысяч единиц зимней военной одежды, военное оборудование, прежде всего артиллерийские снаряды. В рамках этого пакета страна выделит Украине 2 млн. долларов на обеспечение спутниковой связи.

Кроме того, Эстония также пообещала помочь зимней формой для армии, Литва пришлет одежду, 120-мм минометы Panzermörser M113, бронемашины, тепловизоры и дроны.

Как отмечал "Телеграф", эта неделя была особенно интенсивной в Украине – в понедельник и вторник произошли сильнейшие российские бомбардировки за последние месяцы. Врагом было запущено более 100 ракет, поразивших энергетическую инфраструктуру и другие невоенные объекты, включая детскую площадку.