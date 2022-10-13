Медиаэксперт Татьяна Попова специально для "Телеграфа" прокомментировала итоги встречи

Шестая встреча министров обороны около 50 стран НАТО и союзников в формате "Рамштайн", которая началась 12 октября и продолжится 13-го, продемонстрировала увеличение поддержки Украины в борьбе против агрессии российской федерации.

Еще до ее начала три страны (Германия, Нидерланды, Канада) сообщили о новых пакетах военной помощи для Украины.

Так, Германия предоставит нам уже в этом месяце САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО Mars II, Нидерланды – дополнительные зенитные ракеты на 15 миллионов евро, Канада – артиллерийские снаряды (на 15 миллионов долларов), 500 тысяч единиц зимней военной одежды, поможет с обеспечением спутниковой связи.

На собственно встрече традиционно раздавался документ Украины – с запросом. И наша страна четко отмечала, что хочет получить от западных партнеров больше ракетных систем, артиллерии и систем ПВО. Что более чем актуально на фоне террористических ракетных ударов россиянами по критической инфраструктуре нашей страны.

Просили мы также дополнительно снарядов стандарта НАТО. В разделе "Артиллерия" указывалось, что ВСУ хотят получить больше буксируемых гаубиц, САУ, нестандартных гаубиц, а также больше дополнительных боеприпасов 122, 152 и 155 мм.

Но приоритетом являются ПВО. Это подтвердил, кстати, и генсек НАТО Столтенберг.

Украина просила ракеты для советских систем "Бук" и С-300, дополнительных западных и советских систем ближнего радиуса действия. Говорилось и о переходе на многоуровневые западные системы противовоздушной обороны стандартов НАТО.

Среди прочих наших запросов – радары, средства береговой обороны, радиоэлектронной борьбы, танки.

Мы уже видим, что пошла реакция на запросы касательно ПВО, РСЗО, гаубиц и боеприпасов к ним. Та же Британия поставит Украине еще 16 гаубиц и ракеты средней дальности AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Что-то афишируется, что-то остается за кадром. Но факт остается фактом – нам будут помогать закрыть небо и приблизить победу над российским агрессором.