"Рамштайн" работает! Сразу три страны сообщили о новых пакетах военной помощи для Украины

Некоторые виды оружия украинские военные получат в ближайшие дни

Международные партнеры Украины не только осудили массированный ракетный удар со стороны россиян по украинским городам, но и ускорили темпы оказания военной помощи. Накануне наши военные получили самую современную немецкую систему ПВО, а сегодня в ФРГ заявили о передаче еще нескольких РСЗО и артиллерийских установок.

Как сообщили в Министерстве обороны Германии, в ближайшие несколько недель Украина получит САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО Mars II. При этом количество единиц этого вооружения в ведомстве не указали.

"Ракетные атаки и частичная мобилизация, фиктивные "референдумы", украинское контрнаступление. Мы координируем нашу постоянную поддержку", — пояснили в МИД Германии активизацию с поддержкой Украины.

Вслед за Германией о передаче Украине вооружение объявили Нидерланды. Как передает De Telegraaf, речь идет о передаче ВСУ дополнительных зенитных ракет на сумму 15 миллионов евро.

"Единственный результат, которого достигнет Путин — это то, что мы будем поставлять еще больше из-за такого рода атак", — заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

В МИДе Нидерландов не уточнили, сколько именно ракет будет передано Украине. Предварительно их должны будут использовать в зенитных установках, которые предоставят Украине другие государства.

Дружеское плечо подставила Украина и Канада, заявив о выделении очередного пакета помощи. Как сообщает CBC, в его состав войдет 500 тыс. единиц зимней военной одежды, артиллерийские снаряды на сумму 15 млн долларов и обеспечение спутниковой связи на 2 млн долларов. Общая стоимость помощи – 47 миллионов долларов. Об этом сообщила Министр обороны Канады Анита Ананд.

Стоит отметить, что 12-13 октября в Брюсселе (Бельгия) проходит шестое заседание Контактной группы по обороне Украины с участием более 50 стран (это расширенный формат встречи "Рамштайн"). Именно после этого мероприятия страны начали объявлять новые пакеты военной помощи для Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ могут получить новейшие переносные зенитно-ракетные комплексы, известные в мире под названием Chiron. Они работают по принципу "земля-воздух" и рассчитаны на ближнюю борьбу с противником.