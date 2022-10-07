Украина может получить южнокорейский ПЗРК Chiron? Что известно об этом оружии

Подобным вооружением уже годами пользуются армии Южной Кореи и Индонезии

Соединенные Штаты продолжают искать для Украины новое вооружение у всех возможных союзников, готовя очередные пакеты военной помощи. На днях появилась информация, что ВСУ могут поставить новейшие переносные зенитно-ракетные комплексы KP-SAM (Shingung), более известные в мире под названием Chiron. Они работают по принципу "земля-воздух" и рассчитаны на ближнюю борьбу с противником.

Больше деталей о вооружении, разработанном представителями Южной Кореи, рассказывает "Укринформ". Сразу же отметим, что данное оружие весьма удобно, ведь может как располагаться на автомобилях или кораблях, так и работать без подставки, "с руки".

В целом с ПЗРК Chiron обычно справляется расчет из одного или двух человек. Цель удается поймать с помощью тепловизора, который имеется на установке. Последняя, к слову, весит всего 24,3 кг, что весьма важно в условиях быстрого перемещения бойцов.

Так выглядит ПЗРК Chiron

Также неоспоримым плюсом подобного комплекса является система распознавания "свой-чужой", благодаря которой ни одна украинская боевая "птичка" не пострадает. Зато российским самолетам и вертолетам явно может не поздоровиться.

Ракета, которая используется в ПЗРК Chiron, достигает в длину 1,68 м. Ее вес — 19,5 кг, диаметр — 80 мм. Она эффективна в более близком бою, ведь может поражать цель от 500 метров до 5 км. Максимальная дальность выстрела этого комплекса — 7 км. Цели могут сбиваться на высоте до 3,5 км.

Стоит отметить, что таким оружием годами пользуются военнослужащие Южной Кореи и Индонезии. Если же все данные из медиа правдивы, то вскоре с помощью США Chiron может оказаться и на вооружении у Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о характеристиках отечественных минометов "Камертон", которые весьма эффективны и практически не уступают западным аналогам.

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