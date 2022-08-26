Не "камикадзе" и не "Байрактар", но тоже отличный воин: Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков, - СМИ

Беспилотник Revolver 860 может нести до восьми 60-мм минометных снарядов на расстояние до 20 километров

Пока Китай "надувает щеки", пытаясь "напугать" США из-за поддержки мятежного острова Тайвань, жители данного островного государства восхищены тем, как Украина сопротивляется намного превосходящей ВСУ по силе "второй армии мира" и направили нашему государству 800 беспилотников-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860.

Об этом пишет издание Bild, правда, не указывая источники информации.

По данным немецких журналистов, подобный дрон может нести до восьми 60-миллиметровых минометных снарядов. Он сбрасывает их благодаря вращающемуся барабану, как у револьвера (поэтому и получил такое название). При полной загрузке беспилотник может пролететь до 20 километров за 40 минут, говорится в сообщении.

Тайванский "револьвер" Revolver 860

Конечно, по этим технико-тактическим характеристикам дрон уступает полюбившимся украинцам "Байрактарам" или другим БПЛА, но "чем черт не шутит" – ведь известно, что в руках умельцев из ВСУ может выстрелить даже топорище или приклад от "берданки"!

"Официально" (без подтверждения) сообщается, что боевой квадрокоптер Revolver 860 предназначен для поражения минами сухопутных сил противника.

И это просто прекрасно, так как даст нашей армии желанную передышку- ведь в будущем наша страна может рассчитывать на поставку из перых "камикадзе" Switchblade 600, производимые компанией AeroVironment. А с ними ситуация на фронте явно улучшится!