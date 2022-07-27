Санкции работают: в США отреагировали на информацию о поставках иранских БПЛА в россию

В Вашингтоне опровергают информацию о поставках Ираном БПЛА в россию

В США ответили на информацию о том, что Иран якобы передал россии партию ударных беспилотников "Shahed-129", которые она сможет применять в войне против Украины.

Как сообщил координатор Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, в настоящее время нет никаких доказательств того, что россия закупила иранские БПЛА. Его слова приводит корреспондент Politico Лара Селигман в своем Твиттер.

"Нет никаких доказательств каких-либо поставок или закупок иранских беспилотников российским министерством обороны", — сказал он.

Вместе с тем Кирби отметил, что попытки заключить такую сделку наглядно свидетельствуют о том, что санкции Запада против россии имеют эффект.

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Как сообщалось ранее, в средине июля американские СМИ сообщили о том, что российская делегация отправлялась в Иран для переговоров относительно поставок оружия, включая и беспилотники.

После этого глава МИД Ирана заявил, что эта информация не соответствует действительности и его страна не собирается помогать оружием ни россии, ни Украине. Впрочем, 24 июля в СМИ появилось сообщение о том, что Иран отправил партию БПЛА в россию через Каспийское море, однако никакого подтверждения этой информации не поступало.