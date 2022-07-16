В США рассказали о тайных встречах россиян с другой страной по поводу боевых беспилотников

В країні заперечують продаж росії озброєння

В США несколько дней назад сообщили о возможности поставок боевых беспилотников из Ирана в россию. Американские источники также сообщают о как минимум двух визитах российской делегации на аэродром Кашан в центре Ирана за месяц.

CNN информирует об этом опираясь на эксклюзивные спутниковые снимки и информацию советника по нацбезопасности США Джейка Салливана. Речь идет о демонстрации рф беспилотников Shahed-191 и Shahed-129, способных нести высокоточные ракеты.

Сообщается о визите в конце июня и 5 июля. Отмечается также, что россиянам провели демонстрацию возможностей беспилотников. Салливан отметил, что это свидетельствует об интересе россии к покупке атакующих иранских беспилотников.

Отметим, что Shahed-191 относится к ударным малозаметным стелс-беспилотникам.

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре с иранским коллегой настоял на том, что россия не должна получать военной помощи. Об этом он написал в Твиттере, но не сообщил о реакции собеседника, лишь отметил, что Хосейн Амир Абдоллахян выразил соболезнования жертвам удара по Виннице, а также заверил, что россия не сможет продать зерно, украденное из Украины. Ранее представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг продажу страной россии дронов.

Иран обсуждали также во время визита Джо Байдена в Саудовскую Аравию. США стремится сохранить присутствие на Ближнем Востоке из-за растущего партнерства между Ираном и россией. Как сообщал "Телеграф", во время переговоров было подписано коммюнике, а также обсуждались украинские вопросы.