У США розповіли про таємні зустрічі росіян з іншою країною щодо бойових безпілотників

У країні заперечують продаж росії озброєння

У США кілька днів тому повідомили про можливість постачання бойових безпілотників з Ірану до росії. Американські джерела також повідомляють про як мінімум два візити російської делегації на аеродром Кашан у центрі Ірану за місяць.

CNN інформує про це, спираючись на ексклюзивні супутникові знімки та інформацію радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана. Йдеться про демонстрацію рф безпілотників Shahed-191 і Shahed-129, здатних нести високоточні ракети.

Повідомляється про візит наприкінці червня та 5 липня. Наголошується також, що росіянам провели демонстрацію можливостей безпілотників. Салліван зазначив, що це свідчить про інтерес росії до купівлі атакуючих іранських безпілотників.

Зазначимо, що Shahed-191 відноситься до ударних малопомітних стелс-безпілотників.

Глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові з іранським колегою наполягав на тому, що росія не повинна отримувати військову допомогу. Про це він написав у Твіттері, але не повідомив про реакцію співрозмовника, лише зазначив, що Хосейн Амір Абдоллахян висловив співчуття жертвам удару по Вінниці, а також запевнив, що росія не зможе продати зерно, вкрадене з України. Раніше представник МЗС Ірану Насер Канаані спростував продаж країною росії дронів.

Іран також обговорювали під час візиту Джо Байдена до Саудівської Аравії. США прагне зберегти присутність на Близькому Сході через зростаюче партнерство між Іраном та росією. Як повідомляв "Телеграф", під час переговорів було підписано комюніке, а також обговорювалися українські питання.