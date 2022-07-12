У США дізналися про допомогу росії від союзника з Близького Сходу

Навчання російські солдати можуть пройти найближчим часом

росія може отримати від Ірану сотні безпілотників. Інформацію повідомили журналістам у Білому домі. Радник з нацбезпеки Джейк Салліван розповів, що йдеться про кількасот БПЛА, частина з яких може нести озброєння. Існуючі розвіддані вказують на підготовку передачі у прискореному порядку. Нагадаємо, вже повідомлялося про передачу зброї до росії для війни з Україною через Іран.

Про велику партію БПЛА повідомляє The Hill. Невідомо — чи доставлені вже ці безпілотники, але повідомляється, що росіян навчатимуть використовувати вже в липні.

Інформацію повідомили, щоб підкреслити проблеми росії з підтримкою кількості своєї зброї. Наголошується також, що американський президент Джо Байден планує поїздку на Близький Схід і саме Іран із його ядерною програмою стануть важливими темами обговорення. Через неї країна під санкціями. В останні десятиліття Іран та росія активно співпрацювали, у тому числі й у оборонній сфері.

Читайте також: Категорія Україна "Ходить і жебрає": у Зеленського потопталися по "великому" путіну У команді президента прокоментували перший виїзд путіна за кордон після початку повномасштабної війни

Близькосхідні союзники путіна навіть пропонували надати свою столицю як майданчик переговорів для президентів України та росії. Зазначимо, що інші країни, що підтримують путіна, не такі активні у своєму прояві підтримки. В Інституті вивчення війни (США) вважають, що білоруський президент Олександр Лукашенко збереже для російських військ доступ у повітряний простір Білорусі, щоб показати путіну номінальну підтримку.

Раніше "Телеграф" аналізував перспективи вступу у війну в Україні третіх країн, як з боку восії, так і на підтримку України.