У США дізналися про допомогу росії від союзника з Близького Сходу
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Навчання російські солдати можуть пройти найближчим часом
росія може отримати від Ірану сотні безпілотників. Інформацію повідомили журналістам у Білому домі. Радник з нацбезпеки Джейк Салліван розповів, що йдеться про кількасот БПЛА, частина з яких може нести озброєння. Існуючі розвіддані вказують на підготовку передачі у прискореному порядку. Нагадаємо, вже повідомлялося про передачу зброї до росії для війни з Україною через Іран.
Про велику партію БПЛА повідомляє The Hill. Невідомо — чи доставлені вже ці безпілотники, але повідомляється, що росіян навчатимуть використовувати вже в липні.
Інформацію повідомили, щоб підкреслити проблеми росії з підтримкою кількості своєї зброї. Наголошується також, що американський президент Джо Байден планує поїздку на Близький Схід і саме Іран із його ядерною програмою стануть важливими темами обговорення. Через неї країна під санкціями. В останні десятиліття Іран та росія активно співпрацювали, у тому числі й у оборонній сфері.
Близькосхідні союзники путіна навіть пропонували надати свою столицю як майданчик переговорів для президентів України та росії. Зазначимо, що інші країни, що підтримують путіна, не такі активні у своєму прояві підтримки. В Інституті вивчення війни (США) вважають, що білоруський президент Олександр Лукашенко збереже для російських військ доступ у повітряний простір Білорусі, щоб показати путіну номінальну підтримку.
Раніше "Телеграф" аналізував перспективи вступу у війну в Україні третіх країн, як з боку восії, так і на підтримку України.