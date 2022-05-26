Переговори України та росії хочуть організувати ще одні союзники путіна

Країнам пропонують чергову країну-майданчик для особистої зустрічі

В Ірані готові взяти на себе організацію переговорів між українською та російською делегаціями, які обговорюють закінчення повномасштабної війни. З такою заявою виступив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян.

Інформацію повідомляє "Інтерфакс-Азербайджан", передає "Телеграф".

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Про бажання іранських політиків та дипломатів підготувати майданчик для бесіди України та рф стало відомо під час Всесвітнього економічного форуму, що проходить у Давосі. Спочатку заяву Абдоллахіяна було розміщено журналістами іноземних ЗМІ, зокрема The Washington Post.

Імовірним місцем зустрічі для української та російської сторін іранці могли б запропонувати Тегеран, столицю держави.

У якому форматі проводилася б така зустріч і який сенс переносити її знову в офлайн, коли частково припинено навіть мережеві переговори, не уточнювалося.

Додамо, що Іран тісно співпрацює з росією останні кілька років. Більше того, з представниками вищої іранської влади володимир путін проводив телефонний дзвінок у день нападу на Україну, 24 лютого.

Нагадаємо, що перші очні бесіди між представниками київської та кремлівської влади відбулися на території Білорусі. Потім переговорним майданчиком стала Туреччина.

Зараз дипломатичний варіант закінчення війни перебуває в паузі, т.к. з боку Москви абсолютно відсутня конструктив. Проте кілька європейських країн вважають, що Україні варто піти на "мирову" з росією.

При цьому в Німеччині закликають путіна до прямих переговорів з Володимиром Зеленським.