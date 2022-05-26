Штайнмаєр зробив гучну заяву щодо переговорів із путіним і виведення військ з України

Лідер ФРН закликав путіна негайно вивести війська з України та почати переговори

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до кривавого агресора володимира путіна та публічно закликав його вивести свою армію з України і взяти участь у прямих переговорах з українським лідером Володимиром Зеленським.

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Про це він заявив під час свого виступу з нагоди Дня німецьких католиків у Штутгарті у середу, 25 травня, — пише Deutsche Welle.

"Виявіть повагу до суверенітету України, припиніть бойові дії. Па путін, припиніть страждання та руйнування в Україні! Виведіть свої війська! І не відмовляйтеся від прямих та серйозних переговорів з президентом Зеленським!", — закликав він.

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Німецький лідер також наголосив, що військова агресія російського президента путіна зачіпає не лише українців, адже через те, що російська федерація заблокувала порти в Україні, призупинився експорт мільйонів тонн зерна, що спровокувало суттєве збільшення цін на нього у світі.

"Багато регіонів світу найближчими місяцями загрожують голод і смерть, особливо у Східній та Південній Африці", — пояснив Штайнмаєр.

Наостанок президент ФРН відзначив, що наслідки війни, яку на українських землях розгорнула росія, вдарять не лише по Україні, а й по тих країнах, котрі ще не оговталися від пандемії коронавірусу, а також по регіонах, де спостерігається кліматична криза через висихання ґрунту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні не збираються погоджуватися на поступки агресору щодо територіальної цілісності та суверенітету країни, а також заморожування конфлікту навіть попри сильний тиск з боку російської федерації на східному напрямку, а також прохання партнерів "зберегти обличчя путіну".