Макрон пропонував Зеленському піти на поступки путіну: гучна заява президента України

Президент Франції Емманюель Макрон закликав українського лідера Зеленського піти поступки росії, аби допомогти кривавому лідеру путіну "зберегти його обличчя".

Про це глава держави Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю італійському телеканалу "Rai 1".

"Макрон хотів знайти результати у посередництві між нами. Він не знайшов. І не з нашого боку. Він не знайшов з боку РФ. А мені пропонував деякі речі, пов'язані з поступками щодо нашого суверенітету для того, щоб зберегти обличчя Путіна. Мені здається, це не дуже коректно. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це свої території. Це не дуже справедливо. Це втрачений час", — сказав він.

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