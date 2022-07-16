Саудівська Аравія може допомогти з експортом українського зерна: що сказали на переговорах із США

Сторони домовилися про тісне співробітництво

Президент США Джо Байден відвідав з офіційним візитом Саудівську Аравію. Сторони обговорили низку питань безпеки та перспектив співробітництва та визначили свої пріоритети у спеціальному спільному Джиддахському комюніке. Не обійшлося у діалозі і без України.

За інформацією Білого Дому, сторони підтвердили намір розвивати співпрацю. Зокрема, продовжили термін дії віз для бізнесу та туризму до 10 років для встановлення більш тісних зв’язків.

Саудівське прес-агенство підкреслює, що укладено було 18 угод у галузі інвестицій, енергетики, технологій, космосу, охорони здоров’я. Частина з них – співпраця з великими приватними американськими компаніями туристичної, енергетичної, промислової та освітньої галузей. Саудівська Аравія, зокрема, зможе спільно зі США проводити дослідження Місяця та Марса, підвищити кваліфікацію 100 тисяч фахівців у галузі цифрових технологій.

Що говорили про Україну

Українське питання порушувалося в контексті двох обговорень — про енергетичну безпеку та продовольство. Перше стосувалося нафтового ринку — Саудівська Аравія підтвердила бажання підтримувати баланс світових нафтових ринків, що є актуальним у світлі накладених на росію санкцій. Сторони наголосили на важливості співпраці на тлі кризи в нашій країні.

Не лише криза в енергетиці, а й у продовольстві цікавила лідерів держав — вони підтвердили прихильність надати допомогу жителям України, зокрема "забезпеченню безперешкодного експорту зерна та пшениці для пом’якшення наслідків глобальної продовольчої кризи, яка загрожує гостро торкнутися низки близькосхідних та африканських держав".

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Не забули й Іранську тему, наголосивши на необхідності стримувати втручання Ірану у внутрішні справи інших країн та підтримку тероризму. Нагадаємо, що американська розвідка дізналася, що Іран збирається поставити до росії сотні безпілотників для війни в Україні і вже у липні проведе навчання російських солдатів. Про обговорення теми постачання озброєння для України, про яку багато хто говорив напередодні візиту Байдена на Близький Схід, офіційно не повідомлялося.