Саудовская Аравия может помочь с экспортом украинского зерна: что сказали на переговорах с США

Стороны договорились о тесном сотрудничестве

Президент США Джо Байден посетил с официальным визитом Саудовскую Аравию. Стороны обсудили ряд вопросов безопасности и перспектив сотрудничества и определили свои приоритеты в специальном совместном Джиддахском коммюнике. Не обошлось в диалоге и без Украины.

Согласно информации от Белого Дома, стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество. В частности — продлили срок действия виз для бизнеса и туризма до 10 лет для установки более тесных связей.

Саудовское пресс-агенство подчеркивает, что заключены были 18 соглашений в области инвестиций, энергетики, технологий, космоса, здравоохранения. Часть из них — сотрудничество с крупными частными американскими компаниями туристической, энергетической, промышленной и образовательной отраслей. Саудовская Аравия, в частности, сможет совместно с США проводить исследования Луны и Марса, повысить квалификацию 100 тысяч специалистов в области цифровых технологий.

Что говорили об Украине

Украинский вопрос поднимался в контексте двух обсуждений — про энергетическую безопасность и продовольствие. Первое касалось нефтяного рынка — Саудовская Аравия подтвердила желание поддерживать баланс мировых нефтяных рынков, что актуально в свете наложенных на россию санкций. Стороны подчеркнули важность сотрудничества на фоне кризиса в нашей стране.

Не только кризис в энергетике, но и в продовольствии интересовал лидеров государств — они подтвердили приверженность оказать помощь жителям Украины, в частности "обеспечению беспрепятственного экспорта зерна и пшеницы для смягчения последствий глобального продовольственного кризиса, который грозит остро затронуть ряд ближневосточных и африканских государств".

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Не забыли и Иранскую тему, подчеркнув необходимость сдерживать вмешательство Ирана во внутренние дела других стран и поддержку терроризма. Напомним, что американская разведка узнала, что Иран собирается поставить в россию сотни беспилотников для войны в Украине и уже в июле проведет обучение российских солдат. Про обсуждение темы поставок вооружения для Украины, о которой многие говорили накануне визита Байдена на Ближний Восток, официально не сообщалось.