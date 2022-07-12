В США узнали о помощи россии от союзника с Ближнего Востока

Обучение российские солдаты могут пройти в ближайшее время

россия может получить от Ирана сотни беспилотников. Информацию сообщили журналистам в Белом доме. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что речь идет о нескольких сотнях БПЛА, часть из которых может нести вооружение. Имеющиеся разведданные указывают на подготовку передачи в ускоренном порядке. Напомним, уже сообщалось о передаче оружия в россию для войны с Украиной через Иран.

Об большой партии БПЛА сообщает The Hill. Неизвестно — доставлены ли уже эти беспилотники, но сообщается, что россиян будут обучать из использовать уже в июле.

Информацию сообщили, чтобы подчеркнуть проблемы рф с поддержанием количества своего оружия. Отмечается также, что американский президент Джо Байден планирует поездку на Ближний Восток и именно Иран с его ядерной программой станут важными темами обсуждения. Из-за нее страна под санкциями. В последние десятилетия Иран и россия активно сотрудничали, в том числе и в оборонной сфере.

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Ближневосточные союзники путина даже предлагали предоставить свою столицу как площадку переговоров для президентов Украины и россии. Отметим, что другие поддерживающие путина страны не столь активны в своем проявлении поддержки. В Институте изучения войны (США) считают, что белорусский президент александр лукашенко сохранит для российских войск доступ в воздушное пространство беларуси, чтобы показать путину номинальную поддержку.

Ранее "Телеграф" анализировал перспективы вступления в войну в Украине третьих стран, как со стороны россии, так и в поддержку Украины.