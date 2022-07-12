Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса прокомментировал ближайшую поездку президента США Джо Байдена на Ближний Восток

Президент США Джо Байден на этой неделе намерен посетить Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Некоторые СМИ делают акцент на том, что глава Белого дома попытается найти дополнительную боевую технику в странах Ближнего Востока.

На самом деле, турне не связано с Украиной или оружием. Основная цель поездки Байдена на Ближний Восток иная.

Первая тема – энергетика. Стабилизация мировых цен. Байден будет пытаться убедить саудовских правителей увеличить добычу нефти, если это возможно. Если невозможно сделать это сразу – увеличить, хотя бы, в течение нескольких следующих лет путем инвестирования в эту сферу. На чем настаивают в самом Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Вторая тема – сдерживания Ирана. Попытка выстроить региональную коалицию на Ближнем Востоке, которая, с одной стороны, обслуживала бы интересы Соединенных Штатов, с другой – сдерживала влияние Ирана (независимо от того, подпишут с ним ядерное соглашение или нет).

Скорее всего, ни по одной из тем прорыва не будет. Возможны некие символические шаги, которые станут свидетельством, к примеру, нормализации отношений между арабскими странами Персидского Залива и Израилем (в рамках попытки Байдена продолжить формирование региональной проамериканской коалиции на Ближнем Востоке). Не исключаю также, что прозвучат некие обещания, что страны ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти, созданная нефтедобывающими государствами в целях контроля квот добычи на нефть) не будут предпринимать шаги, которые приводили бы к еще большей дестабилизации мирового энергетического рынка. Но прорывов, подчеркиваю, не ожидаю. Потому что у сторон нет рычагов воздействия на ситуацию, которые радикально изменили бы что-то, позволили нанести смертельный удар по той же россии. Поэтому особо ожидать чего-то от этого турне не приходится.

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