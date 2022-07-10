Байден едет договариваться: найден еще один источник оружия для Украины

В США придумали, где можно взять дополнительную военную технику для Украины

В администрации американского президента Джо Байдена опасаются, что из-за растущего уровня усталости от войны россии против Украины не удастся долго поддерживать темпы выделения военной помощи для украинских защитников. Из-за этого глава Белого дома попытается найти дополнительную боевую технику в странах Ближнего Востока.

Как пишет The New York Times, американские чиновники неоднократно призывали страны, у которых остались запасы произведенного в СССР оружия передать его Украине, поскольку оно более знакомо ВСУ, чем западные образцы.

Именно этот пункт будет входить в повестку дня визита Байдена на Ближний Восток, где он встретится с лидерами арабских стран, которые когда-то закупали технику у россии или СССР.

Также в Белом доме концентрируют усилия на том, чтобы склонить "колеблющиеся страны" вроде Бразилии, Индии и Китая поддержать усилия США и Европы по изоляции россии.

В частности дипломатические усилия будут сфокусированы на разъяснении того, что именно москва не желает заканчивать войну, в то время, как Украина готова к переговорам до тех пор, пока не идет речи о территориальных уступках.

Как сообщалось ранее, США недавно одобрили выделение Украине дополнительных РСЗО HIMARS, которые будут переданы в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.