США пришлют Украине больше высокоточного оружия: что именно дадут

США готовят новую поставку военной помощи для Украины

Президент США Джо Байден, пообещавший, что украинскую армию поддержат 50 стран мира, одобрил отправку в Украину нового типа высокоточного артиллерийского оружия, которое, по мнению администрации, даст Киеву технологическое преимущество в борьбе с россией.

Об этом со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне сообщает Politico.

В новом пакете помощи 1000 патронов к новым 155-мм боеприпасам, три тактических транспортных средства, взрывные боеприпасы, противобатарейные системы, запасные части, четыре дополнительных ракетных пусковых установки и боеприпасы.

По информации чиновника, последние позволят увеличить количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем, предоставляемых США Украине, до 12. Из общего количества обещанных в Украину уже поставлено восемь HIMARS.

Также издание сообщает, что поставка является частью нового пакета помощи в 400 миллионов долларов, о котором Белый дом планирует объявить в пятницу.

Чиновник Пентагона пояснил, что новые боеприпасы обладают такими же возможностями, как и снаряды армии США M982 Excalibur. Они обеспечивают точный таргетинг с помощью GPS на гаубице M777. Такие артиллерийские установки уже присылались Вашингтоном, и сейчас используются ВСУ против российских войск. В то же время собеседник не подтвердил, что Excalibur является частью пакета.

В Пентагоне говорят, что тысяча патронов это небольшое количество по сравнению с предыдущими поставками, однако надеются, что новые высокоточные снаряды сэкономят украинской армии боеприпасы.

"Такие боеприпасы не будут использоваться (тысячами) в день. Он (новый пакет) предлагает Украине точные возможности для конкретных целей, он сэкономит боеприпасы, он будет более эффективным благодаря точности, поэтому это дальнейшая эволюция в нашей поддержке Украины в этой битве на Донбассе", – сказал чиновник.

Напомним, что первые HIMARS поступили в Украину в конце июня.