Снаряды будут: Германия решила главную проблему с важным оружием для Украины

Снаряды к "Гепардам" произведут в Норвегии

Германия в течение июля должна начать поставки Украине зенитных установок "Gepard" и нашла способ решить главную проблему с их передачей.

Как информирует Spiegel, немецкое правительство совместно с Министерством обороны Норвегии смогли договориться о производстве дополнительных боеприпасов к установкам этого типа на мощностях одной из норвежских компаний.

Основная проблема с поставками "Гепардов" Украине заключалась как раз в том, что в Германии осталось лишь около 60 тысяч 35-мм снарядов к ним, а потому правительство ФРГ изначально обращалось к одной из стран в Южной Америке для передачи дополнительного боекомплекта. Однако тогда сделку не одобрила Швейцария, как страна-производитель.

Теперь же проблему с производством удалось решить за счет соглашения с Норвегией, а по данным издания первые испытания новых снарядов пройдут в немецком городе Путлос уже на следующей неделе.

Ожидается, что Германия передаст украинской армии 30 таких зениток, а бойцы ВСУ уже проходят обучение по их применению. Если все пойдет по плану, то первые "Гепарды" прибудут в Украину уже в июле и будут использованы для защиты городов и объектов критической инфраструктуры.

Установка способна выпустить более 1000 снарядов в минуту, хотя обычно стрельба производится короткими очередями. Орудие предназначено для поражения воздушных целей на расстоянии от 100 до 4000 метров и на высоте до 3 км. Кроме того, она также может вести огонь по наземным и надводным целям.

Как сообщалось ранее, в конце июня в Германии сообщили, что передадут Украине три дополнительные САУ Panzerhaubitze 2000 в добавку к семи уже переданным. Также еще три будут поставлены Нидерландами в добавку к пяти, что уже получили ВСУ.