Снаряди будуть: Німеччина вирішила головну проблему із важливою зброєю для України

Снаряди до "Гепардів" зроблять у Норвегії.

Німеччина протягом липня має розпочати постачання Україні зенітних установок "Gepard" і знайшла спосіб розв'язати головну проблему з їхньою передачею.

Як повідомляє Spiegel, німецький уряд спільно з Міністерством оборони Норвегії змогли домовитися про виробництво додаткових боєприпасів до установок цього типу на потужностях однієї з норвезьких компаній.

Основна проблема з постачанням "Гепардів" Україні полягала якраз у тому, що в Німеччині залишилося лише близько 60 тисяч 35-мм снарядів до них, а тому уряд ФРН спочатку звертався до однієї з країн у Південній Америці для передачі додаткового боєкомплекту. Однак тоді угоду не схвалила Швейцарія як країна-виробник.

Тепер проблему з виробництвом вдалося вирішити шляхом угоди з Норвегією, а за даними видання перші випробування нових снарядів пройдуть у німецькому місті Путлос вже наступного тижня.

Очікується, що Німеччина передасть українській армії 30 таких зеніток, а бійці ЗСУ вже проходять навчання щодо їх застосування. Якщо все піде за планом, то перші "Гепарди" прибудуть до України вже у липні та будуть використані для захисту міст та об’єктів критичної інфраструктури.

Установка здатна випустити понад 1000 снарядів за хвилину, хоча зазвичай вогонь ведеться короткими чергами. Зброя призначена для поразки повітряних цілей на відстані від 100 до 4000 метрів і висоті до 3 км. Крім того, вона також може вести вогонь по наземних та надводних цілях.

Як повідомлялося раніше, наприкінці червня в Німеччині повідомили, що передадуть Україні три додаткові САУ Panzerhaubitze 2000 на додаток до семи вже переданих. Також ще три будуть поставлені Нідерландами на додаток до п’яти, що вже отримали ЗСУ.