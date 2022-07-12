Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса прокоментував найближчу поїздку президента США Джо Байдена до Близького Сходу.

Президент США Джо Байден цього тижня має намір відвідати Ізраїль, Західний берег річки Йордан та Саудівську Аравію. Деякі ЗМІ наголошують на тому, що глава Білого дому спробує знайти додаткову бойову техніку в країнах Близького Сходу.

Насправді турне не пов’язане з Україною чи зброєю. Основна мета поїздки Байдена на Близький Схід інша.

Перша тема – енергетика. Стабілізація світових цін. Байден намагатиметься переконати саудівських правителів збільшити видобуток нафти, якщо це можливо. Якщо неможливо зробити це відразу – збільшити хоча б протягом кількох наступних років шляхом інвестування в цю сферу. На чому наполягають у самому Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

Друга тема – стримування Ірану. Спроба побудувати регіональну коаліцію на Близькому Сході, яка, з одного боку, обслуговувала б інтереси Сполучених Штатів, з іншого – стримувала вплив Ірану (незалежно від того, чи підпишуть з ним ядерну угоду чи ні).

Швидше за все, за жодною з тем прориву не буде. Можливі символічні кроки, які стануть свідченням, наприклад, нормалізації відносин між арабськими країнами Перської Затоки та Ізраїлем (у рамках спроби Байдена продовжити формування регіональної проамериканської коаліції на Близькому Сході). Не виключаю також, що пролунають певні обіцянки, що країни ОПЕК (Організація країн – експортерів нафти, створена нафтовидобувними державами з метою контролю квот видобутку на нафту) не робитимуть кроків, які б призводили до ще більшої дестабілізації світового енергетичного ринку. Але проривів, наголошую, не чекаю. Тому що сторони не мають важелів впливу на ситуацію, які радикально змінили б щось, дозволили завдати смертельного удару по тій же росії. Тому особливо чекати чогось від цього турне не доводиться.

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