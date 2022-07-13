Войну нужно закончить: союзник открестился от помощи россии

Тегеран якобы пытается избежать каких-либо действий, которые могут повлечь за собой эскалацию

В Иране заявили не помогают ни россии, ни Украине в их военном противостоянии, опровергнув информацию о поставке москве современных БПЛА.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан во время своего интервью для итальянского издания La Repubblica, комментируя слова помощника президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейка Салливана о планах поставки беспилотников для россии.

По словам чиновника, Тегеран пытается избегать любых действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию в Украину, поставками военной техники ее противнику.

"У нас существуют разные формы сотрудничества с россией, в том числе в сфере обороны, но мы не помогаем ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт сторон, поскольку убеждены, что ее нужно закончить. Думаю, что сейчас проблема заключается в другом: некоторые западные страны, среди которых США производят вооружение и пытаются продать свою продукцию", — объяснил он.

В россии также успели прокомментировать информацию. В частности, прокремлевский пресс-секретарь дмитрий песков заявил, что во время своего визита в Тегеран российский президент владимир путин не будет обсуждать с иранским лидером Ибрагимом Раиси закупку беспилотников.

Напомним, что ранее советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что россия может получить от Ирана сотни беспилотников для войны с Украиной, часть из которых может нести вооружение.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Украине высмеяли попытки президента рф владимира путина найти союзника для нового удара по украинским территориям.