Войну нужно закончить: союзник открестился от помощи россии
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Тегеран якобы пытается избежать каких-либо действий, которые могут повлечь за собой эскалацию
В Иране заявили не помогают ни россии, ни Украине в их военном противостоянии, опровергнув информацию о поставке москве современных БПЛА.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан во время своего интервью для итальянского издания La Repubblica, комментируя слова помощника президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейка Салливана о планах поставки беспилотников для россии.
По словам чиновника, Тегеран пытается избегать любых действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию в Украину, поставками военной техники ее противнику.
"У нас существуют разные формы сотрудничества с россией, в том числе в сфере обороны, но мы не помогаем ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт сторон, поскольку убеждены, что ее нужно закончить. Думаю, что сейчас проблема заключается в другом: некоторые западные страны, среди которых США производят вооружение и пытаются продать свою продукцию", — объяснил он.
В россии также успели прокомментировать информацию. В частности, прокремлевский пресс-секретарь дмитрий песков заявил, что во время своего визита в Тегеран российский президент владимир путин не будет обсуждать с иранским лидером Ибрагимом Раиси закупку беспилотников.
Напомним, что ранее советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что россия может получить от Ирана сотни беспилотников для войны с Украиной, часть из которых может нести вооружение.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Украине высмеяли попытки президента рф владимира путина найти союзника для нового удара по украинским территориям.