Даже иранцы в шоке: экс-президент Ирана назвал вторжение россии в Украину "сатанинским"
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Преступления россии в Украине осуждают во всех уголках мира
Шестой президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал российского кровавого диктатора владимира путина остановить войну против Украины.
Об этом он сообщил в своем твиттер.
"Остановите сатанинскую войну. В противном случае у вас не будет никаких достижений, кроме угрызений совести", — написал он.
В другом своем сообщении он отметил, что россия никогда не сможет достичь своих целей в Украине.
"Выполнение приказа российской закулисной мафии и развязывание всепроникающей войны никогда не приведет к достижению целей вторжения в Украину из-за народного сопротивления", — написал он и выразил мнение, что оккупантов ждет "очередная трясина"
Стоит отметить, что Ахмадинежад пришел ко власти в Иране в 2005 году при поддержке бойцов Корпуса стражи исламской революции (КСИР). На этом посту выступал за сближение с Россией, отрицал Холокост и обвинял США в терактах 11 сентября. Именно поэтому его заявления в сети восприняли с удивлением.
Как сообщалось ранее, действия войск россии приводят к огромным потерям среди гражданского населения. Так лишь в одной Харьковской области с начала вторжения погиб 201 гражданский, из них 11 детей.
А в заблокированном Мариуполе оккупанты убили более 1500 мирных жителей, среди которых были ни в чем не повинные дети.
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