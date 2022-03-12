Даже иранцы в шоке: экс-президент Ирана назвал вторжение россии в Украину "сатанинским"

Преступления россии в Украине осуждают во всех уголках мира

Шестой президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал российского кровавого диктатора владимира путина остановить войну против Украины.

Об этом он сообщил в своем твиттер.

"Остановите сатанинскую войну. В противном случае у вас не будет никаких достижений, кроме угрызений совести", — написал он.

В другом своем сообщении он отметил, что россия никогда не сможет достичь своих целей в Украине.

"Выполнение приказа российской закулисной мафии и развязывание всепроникающей войны никогда не приведет к достижению целей вторжения в Украину из-за народного сопротивления", — написал он и выразил мнение, что оккупантов ждет "очередная трясина"

Стоит отметить, что Ахмадинежад пришел ко власти в Иране в 2005 году при поддержке бойцов Корпуса стражи исламской революции (КСИР). На этом посту выступал за сближение с Россией, отрицал Холокост и обвинял США в терактах 11 сентября. Именно поэтому его заявления в сети восприняли с удивлением.

"Когда иранский професиональный палач говорит тебе, что ты зашел слишком далеко, то это о чем-то говорит"

Как сообщалось ранее, действия войск россии приводят к огромным потерям среди гражданского населения. Так лишь в одной Харьковской области с начала вторжения погиб 201 гражданский, из них 11 детей.

А в заблокированном Мариуполе оккупанты убили более 1500 мирных жителей, среди которых были ни в чем не повинные дети.