Навіть іранці шоковані: екс-президент Ірану назвав вторгнення росії в Україну "сатанинським"
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Злочини Росії в Україні засуджують у всіх куточках світу
Шостий президент Ірану Махмуд Ахмадінежад закликав російського кривавого диктатора володимира путіна зупинити війну проти України.
Про це він повідомив у своєму твіттері.
"Зупиніть сатанинську війну. Інакше у вас не буде жодних досягнень, окрім докорів совісті", — написав він.
В іншому своєму повідомленні він зазначив, що росія ніколи не зможе досягти своїх цілей в Україні.
"Виконання наказу російської закулісної мафії та розв’язування всепроникної війни ніколи не призведе до досягнення цілей вторгнення в Україну через народний опір", — написав він і висловив думку, що окупантів чекає "чергова трясовина"
Варто зазначити, що Ахмадінежад прийшов до влади в Ірані у 2005 році за підтримки бійців Корпусу варти ісламської революції (КСІР). На цій посаді виступав за зближення з Росією, заперечував Голокост та звинувачував США у терактах 11 вересня. Саме тому його заяви у мережі сприйняли з подивом.
Як повідомлялося раніше, дії військ Росії призводять до величезних втрат серед цивільного населення. Так, лише в одній Харківській області з початку вторгнення загинув 201 цивільний, з них 11 дітей.
А у заблокованому Маріуполі окупанти вбили понад 1500 мирних жителів, серед яких були ні в чому не винні діти.
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