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Навіть іранці шоковані: екс-президент Ірану назвав вторгнення росії в Україну "сатанинським"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Махмуд Ахмадінежад Новина оновлена 12 березня 2022, 04:06
Махмуд Ахмадінежад

Злочини Росії в Україні засуджують у всіх куточках світу

Шостий президент Ірану Махмуд Ахмадінежад закликав російського кривавого диктатора володимира путіна зупинити війну проти України.

Про це він повідомив у своєму твіттері.

"Зупиніть сатанинську війну. Інакше у вас не буде жодних досягнень, окрім докорів совісті", — написав він.

В іншому своєму повідомленні він зазначив, що росія ніколи не зможе досягти своїх цілей в Україні.

"Виконання наказу російської закулісної мафії та розв’язування всепроникної війни ніколи не призведе до досягнення цілей вторгнення в Україну через народний опір", — написав він і висловив думку, що окупантів чекає "чергова трясовина"

Варто зазначити, що Ахмадінежад прийшов до влади в Ірані у 2005 році за підтримки бійців Корпусу варти ісламської революції (КСІР). На цій посаді виступав за зближення з Росією, заперечував Голокост та звинувачував США у терактах 11 вересня. Саме тому його заяви у мережі сприйняли з подивом.

"Коли іранський професійний кат каже тобі, що ти зайшов надто далеко, то це про щось говорить"
"Коли іранський професійний кат каже тобі, що ти зайшов надто далеко, то це про щось говорить"

Як повідомлялося раніше, дії військ Росії призводять до величезних втрат серед цивільного населення. Так, лише в одній Харківській області з початку вторгнення загинув 201 цивільний, з них 11 дітей.

А у заблокованому Маріуполі окупанти вбили понад 1500 мирних жителів, серед яких були ні в чому не винні діти.

Теги:
#Україна #Росія #Іран
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