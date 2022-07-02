"Ходит и побирается": у Зеленского потоптались по "великому" путину

В команде президента прокомментировали первый выезд путина за границу после начала полномасштабной войны

В субботу, 2 июля, на 129-й день полномасштабного вторжения рф в Украине высмеяли попытки президента россии владимира путина найти союзника для нового удара по нашей стране.

Об этом в интервью "Настоящему времени" рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк прокомментировал визит путина на Каспийский саммит, где глава кремля искал новую армию для ведения войны против Украины. Советник главы ОП считает, что президент рф выглядит жалко.

"СампПутин чрезвычайно эффективен как полководец. Воюя против Украины своей великой армией в миллион человек, он вынужден сегодня бродить по всем. Приехал сегодня на Каспийский саммит и просил: "Дайте армию, чтобы мы зашли в Украину". Сейчас в Беларуси просит армию. Насколько великий (в ироничном смысле) этот человек, что он просит у бывших стран Советского Союза хоть какие-то армейские части для того, чтобы эффективно продолжать воевать против маленькой Украины. Это гениально. Человек даже не видит, насколько это уничижительно выглядит со стороны. То есть ты тут хвалился, ходил, прихрамывая, рассказывал, что мы весь мир на колени поставим, а теперь ходишь и побираешься везде, просишь: "Дайте армию, зайдите с этой стороны, мы не можем сами уничтожить этих украинцев, давайте вы еще туда зайдете", — заявил Подоляк.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что путин может еще долго терроризировать Украину.

Напомним, пресс-секретарь ОПУ Сергей Никифоров прокомментировал "послание путину" от президента Украины Владимира Зеленского через президента Индонезии.