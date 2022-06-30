У Зеленского объяснили историю с "посланием путину"

Зеленский может обратиться к президенту рф публично

В четверг, 30 июня, на 127-й день полномасштабного вторжения рф в офисе президента Украины опровергли информацию, что Владимир Зеленский передал сообщение главе кремля владимиру путину.

Об этом рассказал пресс-секретарь ОПУ Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде".

Никифоров заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо во время встречи с Владимиром Зеленским обсуждал вопрос блокирования украинских портов. А о "послании путину" речь не шла, ведь глава государства может обратиться к путину публично в видеообращении.

"Индонезия – один из крупнейших импортеров пшеницы из Украины, поэтому блокирование украинских портов было основной темой на переговорах президентов в Киеве. россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она будет отвечать за продовольственный кризис, который может образоваться, если срочно не разблокировать украинские порты.

Именно об этом Владимир Зеленский в подробностях рассказал Джоко Видодо.

Что касается каких-либо посланий, то президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, то делает это публично в своих ежедневных обращениях", — рассказал Никифоров.

Напомним, 30 июня по итогам встречи с президентом рф путиным президент Видодо заявил, что передал ему послание от президента Украины Владимира Зеленского.

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Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в силу резонансное решение Совета национальной безопасности и обороны о создании в Украине реестра олигархов. Кроме того, президент Украины назвал главную болезнь путина.