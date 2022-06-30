Зеленский дал добро на отмену беспошлинного ввоза авто

Вероятно, с июля "евроблях" на границе станет меньше

Бесплатного растаможивания автомобилей, ввезенных из-за границы, в Украине больше не будет. С 1 июля действие временной "льготы", вступившей в силу со средины апреля, будет прекращено. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Информацию об этом передает "Телеграф", ссылаясь на публикацию нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Как известно, законопроект №7418, который в Верховной раде был поддержан еще 21 июня, предполагает возвращение не только оплаты пошлины на "евробляхи", но и некоторых других, прежде обязательных, платежей.

Теперь украинцы будут снова обязаны оплачивать таможенную пошлину, акциз, а также 20% НДС, если соберутся перевезти через государственную границу импортные товары.

Изначально сообщалось, что одной из главных причин возвращения таких платежей стало значительное недополучение финансов украинским госбюджетом. За несколько месяцев войны, пока действовала льгота, в страну ввезли более 119 тысяч "евроблях", что стоило казне около 13 млрд гривен. Также добавим, что в последние несколько дней июня очереди на границе с Украиной из желающих провезти автомобиль без дополнительных трат просто огромные.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал, за что еще кроме таможенной пошлины теперь вновь придется платить украинцам, желающим приобрести машину за рубежом.