Украину ждет наплыв “евроблях” - чем обернется возврат растаможки авто с 1 июля

Украинцы постараются отомстить государству за отмену бесплатной растаможки

С 1 июля после принятия законопроекта №7418 в Украине снова отменят бесплатную растаможку авто, так что уже со следующего месяца все импортные автомобили придется регистрировать по общим правилам.

По мнению адвоката Ивана Казачука, это приведет к возврату некогда столь популярной у украинцев схемы по обходу государственных запретов, как ввоз евроблях.

"Допустим человек зарабатывает на жизнь с помощью авто – он таксист. Ввезти авто легально с 1 июля станет для него слишком дорого и тогда он поедет за евробляхой за 1000 евро или ему ее пригонят, а он купит ее уже здесь чуть дороже. В любом случае пошлину он вряд ли будет платить. В течение года любое авто на еврономерах может находиться на территории Украины совершенно законно, после чего эту машину необходимо регистрировать и платить пошлины или же каким-то образом от нее избавиться", — объясняет собеседник "Телеграфа"

Таким образом, по словам Ивана Казачука, повторится ситуация 2014-2015 годов, когда украинские улицы наводнили авто с литовской и польской регистрацией.

"Пока растаможка была бесплатной не было смысла везти авто на евробляхах – стоимость такого авто и автомобиля с украинской регистрацией была примерно одинаковой. Если в обоих случаях пошлин платить не надо, то понятно, что автомобилист выбирал машину на украинских номерах", — резюмирует адвокат.

С возвращением же растаможки с 1 июля цены на некоторые марки авто из-за необходимости уплаты за них пошлин вырастут в цене в 2 и более раза.