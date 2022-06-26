За растаможку евробляхи с 1 июля придется платить: что входит в "ценник"

Теперь желающим приобрести авто в Европе придется раскошеливаться дополнительно

Начало июля ознаменуется для украинцев возвратом оплаты таможенного сбора на приобретенную за рубежом машину. Временно действующие льготы, более известные как "нулевое растаможивание", было принято решение отменить еще 21 июня. За это проголосовало большинство народных депутатов Украины.

Что именно входит в цену "растаможки", подробно расскажет "Телеграф", ссылаясь на ресурс "Твоя машина". Информация касается конкретных налогов, а также установленных законодательством ставок.

Водители, провозящие "евробляхи", через границу, должны понимать, за что они платят.

АКЦИЗ. Так называемый акцизный налог не является конкретно определенной суммой. Он рассчитывается с помощью специальной формулы. Она выглядит следующим образом:

ставка * объем двигателя в куб.см/1000 * возраст транспортного средства

Первая величина — ставка — зависит от типа двигателя, которым оборудована машина.

Разница ставок акцизного налога

Также стоит помнить, что если авто старше 15 лет, тогда будет использоваться коэффициент 15. Отдельно считается акциз для электрокаров — 1 евро за 1 кВт емкости аккумулятора. Гибридные авто "стоят" в этом плане проще — по 100 евро за одну единицу.

ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА. Водителям стоит быть готовыми платить пошлину в размере 10% от заявленной стоимости автомобиля. При этом нулевой процент пошлины остается для электрокаров.

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НДС. Этот вид налога состоит из 20-процентной суммы от общей стоимости машины, пошлины и акциза (вместе). При этом НДС не оплачивают люди, которые собираются приобрести за границей электрокары. Впрочем, и эта мера временная — действует до конца 2022 года.

СБОР В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД. Все будет зависеть от стоимости автомобиля.

Если цена, за которую вы купили машину, не превышает 409 365 грн, с вас "снимут" только 3%. Если вы заплатили дороже, но не превысили лимит в 719 490 грн — 4%. Наибольшая ставка "сбора", 5-процентная, касается машин, которые дороже 719 490 грн.

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Также не забывайте оплатить услуги госрегистрации в сервисном центре МВД. Вам придется заплатить за предоставление самой услуги и полученный бланк свидетельства (около 512 грн), номерной знак (около 180 грн) и транспортный налог.

Дополнительной тратой станет приобретение страховки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что изменится для автомобилей в Украине, начиная с 1 июля.

Также мы писали о том, действительно ли отмена бесплатной растаможки станет причиной наплыва "евроблях" до конца июня.