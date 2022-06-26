За розмитнення євробляхи з 1 липня доведеться платити: що входить до "цінника"

Тепер охочим придбати авто в Європі доведеться розщедрюватись додатково

Початок липня ознаменується для українців поверненням сплати митного збору на придбану за кордоном машину. Тимчасово пільги, що діють, більш відомі як "нульове розмитнення", було прийнято рішення скасувати ще 21 червня. За це проголосувала більшість народних депутатів України.

Що саме входить у ціну "розмитнення", докладно розповість "Телеграф", посилаючись на ресурс "Твоя машина". Інформація стосується конкретних податків та встановлених законодавством ставок.

Водії, які провозять "євробляхи" через кордон, повинні розуміти, за що вони платять.

АКЦИЗ. Так званий акцизний податок не є конкретно певною сумою. Він розраховується за допомогою спеціальної формули. Вона виглядає так:

ставка * об’єм двигуна в куб.см/1000 * вік транспортного засобу

Перша величина – ставка – залежить від типу двигуна, яким обладнана машина.

Різниця ставок акцизного податку

Також варто пам’ятати, що якщо авто старше 15 років, тоді використовуватиметься коефіцієнт 15. Окремо вважається акциз для електрокарів — 1 євро за 1 кВт ємності акумулятора. Гібридні авто "коштують" у цьому плані простіше — по 100 євро за одну одиницю.

МИТО. Водіям варто бути готовими сплачувати мито у розмірі 10% від заявленої вартості автомобіля. При цьому нульовий відсоток мита залишається для електрокарів.

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ПДВ. Цей вид податку складається з 20-відсоткової суми від загальної вартості машини, мита та акцизу (разом). При цьому ПДВ не сплачують люди, які мають намір придбати за кордоном електрокари. Втім, і цей захід тимчасовий — діє до кінця 2022 року.

ЗБІР У ПЕНСІЙНИЙ ФОНД. Все залежатиме від вартості автомобіля.

Якщо ціна, за яку ви купили машину, не перевищує 409365 грн, з вас "знімуть" лише 3%. Якщо ви заплатили дорожче, але не перевищили ліміт 719 490 грн — 4%. Найбільша ставка "збору", 5-відсоткова, стосується машин, які дорожчі за 719 490 грн.

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Також не забувайте сплатити послуги держреєстрації у сервісному центрі МВС. Вам доведеться заплатити за надання самої послуги та отриманий бланк свідоцтва (близько 512 грн.), номерний знак (близько 180 грн.) та транспортний податок.

Додатковою витратою стане придбання страховки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що зміниться для автомобілів в Україні, починаючи з 1 липня.

Також ми писали про те, чи скасування безкоштовної розмитнення стане причиною напливу "євроблях" до кінця червня.