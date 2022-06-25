Скасування "нульового розмитнення": економіст розповів, що зміниться для автолюбителів з 1 липня

Експерт розповів, як позначиться скасування "нульового розмитнення" на українцях

Безкоштовне розмитнення куплених у Європі автомобілів буде знову скасовано. Відповідна норма в Україні набуде чинності вже з 1 липня, проте її наслідки можуть виявитися не настільки плачевними, як може здатися.

Як повідомив у коментарі "Фактам" український економіст і політик Павло Кухта, у скасуванні нульового розмитнення є свої мінуси, але також є й плюси.

"Тема з автомобілями дуже чіпляє людей. Тут справді є нелогічна ситуація, і я проти того, щоб їх обкладали податками. Вони не виробляються в Україні, і ця тенденція триватиме як мінімум до кінця року", — сказав він.

Також економіст додав, що немає нічого поганого у прагненні дати людям можливість купити дешевий автомобіль.

Втім, каже Кухта, через те, що в країні йде війна, люди можуть сильно збідніти, а тому попит на автомобілі впаде. Крім того, він зазначив, що багато українців виїдуть за кордон, а тому на внутрішньому ринку з’явиться багато автомобілів, які допоможуть задовольнити попит.

Економіст закликав "не драматизувати" на тему подорожчання автомобілів, оскільки Україні необхідно нормалізувати ситуацію з імпортом та усунути подвійний курс валют. Це, за його словами, допоможе залучити гроші та запустити внутрішнє виробництво.

"Це робочі місця та приплив інвестицій", — сказав Кухта.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив з адвокатом Іваном Казачуком, який попередив, що скасування нульової розмитнення може призвести до навали євроблях.