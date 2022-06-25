Отмена "нулевой растаможки": экономист рассказал, что изменится для автолюбителей с 1 июля

Эксперт рассказал, как скажется отмена "нулевой растаможки" на украинцах

Бесплатная растаможка автомобилей купленных в Европе будет вновь отменена. Соответствующая норма в Украине вступит в силу уже с 1 июля, однако ее последствия могут оказаться не настолько плачевными, как может показаться.

Как сообщил в комментарии "Фактам" украинский экономист и политик Павел Кухта, в отмене нулевой растаможки есть свои минусы, но также есть и плюсы.

"Тема с автомобилями очень цепляет людей. Тут действительно есть нелогичная ситуация, и я против того, чтобы их обкладывали налогами. Они не производятся в Украине, и эта тенденция продлится как минимум до конца года", — сказал он.

Также экономист добавил, что нет ничего плохого в стремлении дать людям возможность купить дешевый автомобиль.

Впрочем, говорит Кухта, из-за того, что в стране идет война, люди могут сильно обеднеть, а потому спрос на автомобили упадет. Кроме того, он отметил, что многие украинцы выедут за границу, а потому на внутреннем рынке появится много автомобилей, которые помогут удовлетворить спрос.

Экономист призвал "не драматизировать" на тему подорожания автомобилей, поскольку Украине необходимо нормализовать ситуацию с импортом и устранить двойной курс валют. Это, по его словам, поможет привлечь деньги и запустить внутреннее производство.

"Это рабочие места и приток инвестиций", — сказал Кухта.

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Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с адвокатом Иваном Казачуком, который предупредил, что отмена нулевой растаможки может привести к нашествию евроблях.