Зеленський дав добро на відміну безмитного ввезення авто

Ймовірно, з липня "євроблях" на кордоні поменшає

Безкоштовного розмитнення автомобілів, завезених з-за кордону, в Україні більше не буде. Із 1 липня дію тимчасової "пільги", що набула чинності з середини квітня, буде припинено. Відповідний закон було підписано президентом Володимиром Зеленським.

Інформацію про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на публікацію нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка.

Як відомо, законопроєкт №7418, який у Верховній раді був підтриманий ще 21 червня, передбачає повернення не лише оплати мита на "євробляхи", а й деяких інших, попередньо обов’язкових, платежів.

Тепер українці знову будуть вимушені оплачувати мито, акциз, а також 20% ПДВ, якщо зберуться перевезти через державний кордон імпортні товари.

Спочатку повідомлялося, що однією з головних причин повернення таких платежів стало значне недоотримання фінансів українським держбюджетом. За кілька місяців війни, доки діяла пільга, до країни ввезли понад 119 тисяч "євроблях", що коштувало скарбниці близько 13 млрд гривень. Також додамо, що останні кілька днів червня черги з охочих провезти автомобіль без додаткових витрат на кордоні з Україною просто величезні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповідав, за що ще крім мита тепер знову доведеться платити українцям, які бажають придбати машину за кордоном.