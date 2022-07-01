путин готов воевать долго: Шольц озвучил причину

Обычные россияне еще долго будут ощущать на себе последствия нынешних решений Кремля

Российский кровавый диктатор владимир путин мог готовиться к нынешней войне россии с Украиной годами. Такое мнение высказал немецкий канцлер Олаф Шольц, подчеркнув, что именно по этой причине армия рф сможет еще достаточно долго терроризировать украинский народ.

Своими мыслями политик поделился в интервью для телеканала CBS News. По словам Шольца, все намекает на подготовку Москвы к весьма длительному военному противостоянию с Украиной.

Канцлер подчеркнул, что на самом деле никому, кроме самого путина, неизвестно, сколько россия собирается воевать против Украины. Однако нынешняя ситуация на фронте и официальные заявления российских политиков, свидетельствуют о желании российского президента идти до самого конца.

"Длительное планирование путина говорит о том, что он готов к продолжительным военным действиям", — отметил Олаф Шольц.

Читайте также: Категория Мир "Обвинения смешны": Шольц резко ответил путину Канцлер Германии резко отреагировал на слова российского диктатора

Также он добавил, что россия — большая страна с большими средствами, что и влияет на все никак нескончаемые запасы боеприпасов, которые летят на территорию Украины.

"Думаю, что решение начать эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней, — подчеркнул канцер Германии. — Поэтому он сможет продолжать войну очень долго.

Помимо этого Шольц заявил, что россия и сам путин обязательно ощутят на себе действие западных санкций, даже если убеждены в обратном. В первую очередь, пострадает технологическая промышленность, которой не хватает деталей собственного производства. Политик считает, что поддержать рф на плаву не смогут даже деньги, которые часть стран Европы, включая Германию, до сих пор платят за российский газ.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что про окончание российско-украинской войны недавно вновь заговорили в Кремле. При этом российское руководство призывает Украину сложить оружие.

По мнению Дмитрия Яроша, это демонстрирует огромные проблемы армии рф в Украине и ее приближающийся проигрыш.