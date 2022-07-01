"Обвинения смешны": Шольц резко ответил путину

Канцлер Германии резко отреагировал на слова российского диктатора

Российский диктатор владимир путин, которого недавно высмеяли лидеры стран "Большой семерки", вновь получил резкую отповедь от лидера одной из влиятельнейших стран Европы и мира. На этот раз не промолчал канцлер Германии Олаф Шольц, который отреагировал на обвинения президента рф в адрес Североатлантического альянса.

Об этом глава немецкого правительства заявил по окончании саммита НАТО в Мадриде 30 июня, сообщает AFP.

Так, ранее путин заявил об "империалистических намерениях" Североатлантического альянса.

"Если честно, то его (путина — ред.) обвинения смешны. Ведь именно он сделал империализм целью и объектом своей политики", – сказал Шольц.

По информации AFP, Шольц заверил собравшихся, что НАТО является оборонным объединением и не несет угроз для кого-либо.

Канцлер ФРГ отметил, что если другим странам и следует кого-то опасаться, то именно россии, поскольку именно путин ответственен за ту ситуацию, в которой оказалась континентальная безопасность Европы.

Как сообщалось, в последнее время путин попадает в странные ситуации. Так во время его визита в Душанбе было очень странное расположение гостей на мероприятии.

А на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо российский диктатор угодил в неловкую ситуацию, заявив, что индонезийский президент никогда ранее не посещал россию.