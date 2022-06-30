Двойник ошибся: ляп путина с президентом Индонезии вызвал насмешки в сети

С президентом рф случился конфуз

В четверг, 30 июня, на 127-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент россии владимир путин угодил в неловкую ситуацию на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Это следует из расшифровки разговора президентов, что доступна на официальном сайте главы кремля.

путин отметил, что Видодо впервые посетил россию, хотя это не так.

"Уважаемый господин президент! Очень рад вас видеть в россии, в москве. Знаю, что это первый ваш визит в нашу страну", — сказал путин.

Видодо тут же напомнил путину, что они встречались в Сочи в 2016 году.

"Мы встречались с вами в Сочи в 2016 году. Я нахожусь здесь, в москве, не только как президент Индонезии, но и как председатель "Большой двадцатки". В качестве председателя "Большой двадцатки" Индонезия будет продолжать стремиться к укреплению текущей непростой ситуации, это касается пандемии, а также, чтобы "большая двадцатка" могла продолжать быть катализатором в восстановлении мировой экономики", — сказал Видодо.

В сети из-за конфуза путина считают, что с Видодо мог беседовать двойник.

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Напомним, Видодо перед визитом к путину встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Индонезии заявил, что передал главе кремля сообщение от Зеленского, однако в ОПУ достаточно скептически отнеслись к этому. Отметим, путин не будет присутствовать на саммите G20 в Индонезии.