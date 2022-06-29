путина высмеяли в сети из-за необычных переговоров в Таджикистане (фото)

Странные переговоры путина высмеяли в сети

Президент рф владимир путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, впервые уехав за пределы россии после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Целью визита главы кремля является переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что путин и Рахмон обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию на границах и вопросы Афганистана. Перед встречей президент рф посетил Каспийский форум, а расположение гостей на мероприятии вызвало смех в сети. путин в гордом одиночестве сидел за огромным столом в метрах 10 от ближайших людей. На это обратил внимание журналист Леонид Швец в Facebook.

"Форум в Душанбе с участием Путина. Ну, могли бы и на футбольном стадионе сесть на разных трибунах", — пошутил Швец.

Кроме того, он привел пример здорового общения между политиками на встрече G7 в баварских Альпах, где лидеры цивилизованного мира общались в тесном кругу.

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Напомним, путин, похоже, любит унижать своих гостей, сидя на огромных расстояниях от них. К примеру, в похожем стиле глава кремля провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.