путин впервые после начала вторжения в Украину покинет россию

Глава кремля отправляется в путешествие в центральную Азию

Российский диктатор владимир путин впервые после начала полномасштабного вторжения в Украину намерен покинуть страну для совершения официального визита.

Как сообщили по российском телевидении, путин намерен посетить две страны центральной Азии — сначала съездить в Таджикистан, а после отправиться в Туркменистан.

Отмечается, что с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном путин уже недавно встречался на саммите ОДКБ. Визит в Душанбе станет первой с 24 февраля поездкой российского диктатора за границу.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов недавно приезжал в россию. Его встреча с путиным состоялась в начале июня в Москве.

После встречи с лидерами двух среднеазиатских стран к путину приедет президент Индонезии Джоко Видодо. Этот визит примечателен тем, что в конце 2022 года его страна будет принимать саммит "Большой двадцатки" и российский диктатор на него тоже приглашен.

"Уровень командировок соответствует уровню верховного рашиста — планируется посещение Таджикистана и Туркменистана. Будем надеяться, что хотя бы имена президентов этих стран удалось выучить, чтобы снова не позориться", — прокомментировал эту новость советник главы МВД Антон Геращенко.

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Как сообщалось ранее, накануне путин провел встречу с белорусским коллегой александром лукашенко, который отличился громким высказыванием о войне с Литвой.