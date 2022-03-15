Укр

"Умнее лукашенко": сын нынешнего главы Туркменистана победил на выборах президента

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Сердар Бердымухамедов Новость обновлена 15 марта 2022, 10:35
Сердар Бердымухамедов

В сети сомневаются в том, что выборы были демократическими

Сын действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар победил на президентских выборах

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Об этом сообщается на сайте местной ЦИК.

Согласно данным избирательной комиссии, он набрал 72,97 процента голосов.

В сети к такой уверенной победе Сердара Бердымухамедова отнеслись скептически. То, что на выборах президента победил сын главы государства, заставило пользователей сети усомниться в их демократичности.

"Демократия. Судя по проценту голосов", "72,97 не 99,27. Туркменистан на пути демократического развития)", "Удивлена, почему не 99%", "Это была тяжелая и честная политическая борьба", — смеются в комментариях.

К слову, ранее в сети высмеяли тот факт, что будущий президент Туркмении Сердар Бердымухамедов приехал на избирательный участок с семьей на седьмой модели "жигулей". "Когда очень хочешь избраться президентом", — говорится в комментарии к видео.

Напомним, что непризнанному президенту Беларуси Александру Лукашенко на последних выборах тоже "нарисовали" 80, 2% голосов. В комментариях люди пишут, что новоизбранный президент Туркмении "умнее", поскольку не стал "рисовать" столько.

Как сообщал "Телеграф", ранее Арестович рассказал, когда закончится война россии против Украины.

Теги:
#Выборы #Туркменистан
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