"Розумніший за Лукашенка": син нинішнього глави Туркменістану переміг на виборах президента

У мережі сумніваються, що вибори були демократичними

Син чинного президента Туркменії Гурбангули Бердимухамедова Сердар переміг на президентських виборах

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Про це повідомляється на сайті місцевої ЦВК.

За даними виборчої комісії, він набрав 72,97 відсотка голосів.

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У мережі до такої впевненої перемоги Сердара Бердимухамедова поставилися скептично. Те, що на виборах президента переміг син глави держави, змусило користувачів мережі засумніватися у їхній демократичності.

"Демократія. Судячи з відсотка голосів", "72,97 не 99,27. Туркменістан на шляху демократичного розвитку)", "Здивована, чому не 99%", "Це була важка та чесна політична боротьба", — сміються у коментарях.

До речі, раніше в мережі висміяли той факт, що майбутній президент Туркменії Сердар Бердимухамедов приїхав на виборчу дільницю із сім’єю на сьомій моделі "жигулів". "Коли дуже хочеш обратися президентом", — йдеться у коментарі до відео.

Нагадаємо, що невизнаному президенту Білорусі Олександру Лукашенку на останніх виборах теж "намалювали" 80,2% голосів. У коментарях люди пишуть, що новообраний президент Туркменістану "розумніший" оскільки не став "малювати" аж стільки.

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