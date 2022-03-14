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Залишилося недовго? Арестович розповів, коли закінчиться війна росії проти України

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Кинуті росіянами танки в руках бійців ЗСУ Новина оновлена 14 березня 2022, 23:22
Кинуті росіянами танки в руках бійців ЗСУ

Існує ймовірність, що мирну угоду буде підписано вже за кілька тижнів.

Україна може вийти на мирну угоду з росією у гіршому випадку на початку травня.

Чому росії не виграти війну проти України?

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Не пізніше травня, на початку травня, ми повинні вийти на мирну угоду. А може й набагато швидше, подивимося. Я беру крайній термін", — сказав він.

За його словами, зараз події можуть розвиватися за двома сценаріями:

Якщо бої все ж таки продовжаться, то Арестович нагадав, що в Росії з 1 квітня почнеться військовий заклик і цих терміновиків теж можуть спробувати задіяти у війні проти України. Однак, як і у випадку із сирійськими найманцями, ця витівка кремля буде приречена на провал.

Він зазначив, що не прогнозуватиме, що почнеться в самій росії до цього часу. За його словами, тоді вже всі у світі зрозуміють, що кривавий диктатор володимир путін вже програв.

Арестович не став виключати, що якщо Москва захоче продовжувати війну, то окремі локальні бої можуть тривати аж до кінця року.

Як повідомлялося раніше, 14 березня представники України та Росії продовжили переговорний процес після завершення війни в нашій країні. Проте через труднощі, що виникли, в діалозі була взята пауза до 15 березня.

Теги:
#Україна #Росія #Олексій Арестович
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