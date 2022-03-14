Осталось недолго? Арестович рассказал, когда закончится война россии против Украины

Существует вероятность, что мирное соглашение будет подписано уже через пару недель.

Украина может выйти на мирное соглашение с россией в худшем случае к началу мая.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Не позднее мая, в начале мая, мы должны выйти на мирное соглашение. А может и гораздо быстрее, посмотрим. Я беру самый крайний срок", — сказал он.

По его словам, сейчас события могут развиваться по двум сценариям:

мирное соглашение будет в течение недели или двух;

россия попытается наскрести резервы из числа условных сирийских наемников.

Если бои все же продолжатся, то Арестович напомнил, что в россии с 1 апреля начнется воинский призыв и этих срочников тоже могут попытаться задействовать в войне против Украины. Однако, как и в случае с сирийскими наемниками, эта затея кремля будет обречена на провал.

Он отметил, что не станет прогнозировать, что начнется в самой россии к этому времени. По его словам тогда уже все в мире поймут, что кровавый диктатор владимир путин уже проиграл.

Арестович не стал исключать, что в случае если Москва захочет продолжать войну, то отдельные локальные бои могут длиться вплоть до конца года.

Как сообщалось ранее, 14 марта представители Украины и россии продолжили переговорный процесс по завершению войны в нашей стране. Однако из-за возникших трудностей, в диалоге была взята пауза до 15 марта.