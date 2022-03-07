Кадыровцы закончились? путин вербует наемников в Сирии для отправки в Украину

Боевикам платят за это по 200-300 долларов.

Кровавый диктатор владимир путин по всей видимости не оставляет надежд захватить украинские города, поскольку вербует в Сирии наемников с опытом ведения боев в городских условиях.

Об этом пишет The WSJ со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.

Отмечается, что россия, которая действует в Сирии с 2015 года, в последние дни активно вербует сирийских наемников с опытом войны в городских условиях. Как пишет издание, ожидается, что они будут задействованы для штурма Киева.

Вместе с тем эксперты указывают, что это свидетельствует о том, что бои в Украине в скором времени будут усиливаться.

В настоящее время неясно сколько сирийцев было нанято для выполнения этой операции, но отмечается, что часть из них уже в россии и готовятся к отправке в Украину.

Также имеется информация, что россия предлагала добровольцам из страны от 200 до 300 долларов, чтобы "поехать в Украину и работать в качестве охранников" в течение шести месяцев.

Дженнифер Кафарелла из Института изучения войны в Вашингтоне рассказала изданию, что сирийцы почти 10 лет вели войну в городских условиях, в то время как российская армия подобных навыков не имеет вовсе.

Стоит отметить, что в этой войне Украина тоже не остается наедине. Так по данным МИД за последние дни в украинский Интернациональный легион подали заявки почти 22 тысячи человек практически со всего мира.