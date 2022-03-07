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Кадировці закінчилися? путін вербує найманців у Сирії для відправки в Україну

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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росія шукає в Сирії найманців із досвідом міських боїв Новина оновлена 07 березня 2022, 03:36
росія шукає в Сирії найманців із досвідом міських боїв

Бойовикам платять за це 200-300 доларів.

Кривавий диктатор володимир путін, мабуть, не залишає надій захопити українські міста, оскільки вербує в Сирії найманців з досвідом ведення боїв у міських умовах.

Про це пише The WSJ із посиланням на неназваних американських посадових осіб.

Зазначається, що росія, яка діє в Сирії з 2015 року, останніми днями активно вербує сирійських найманців з досвідом війни у міських умовах. Як пише видання, очікується, що вони будуть задіяні для штурму Києва.

Водночас експерти вказують, що це свідчить про те, що бої в Україні незабаром посилюватимуться.

Наразі незрозуміло, скільки сирійців було найнято для виконання цієї операції, але зазначається, що частина з них уже в росії й готуються до відправки в Україну.

Також є інформація, що росія пропонувала добровольцям із країни від 200 до 300 доларів, щоб "поїхати в Україну та працювати як охоронці" протягом шести місяців.

Дженніфер Кафарелла з Інституту вивчення війни у Вашингтоні розповіла виданню, що сирійці майже 10 років вели війну у міських умовах, тоді як російська армія подібних навичок не має зовсім.

Варто зазначити, що у цій війні Україна теж не залишається наодинці. Так, за даними МЗС, за останні дні в український Міжнародний легіон подали заявки майже 22 тисячі осіб практично з усього світу.

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#Україна #Сирія #Росія
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