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Переговори України та росії призупинили: названо час продовження

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Переговори росії та України 14 березня Новина оновлена 14 березня 2022, 16:18
Переговори росії та України 14 березня

Переговори продовжаться 15 березня

Переговори України та росії, які відбуваються зі значними труднощами, призупинили. Про це повідомив голова офісу президента Михайло Подоляк.

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"У переговорах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах і для уточнення окремих визначень. Переговори продовжуються…", — повідомив Подоляк.

Зазначимо, що останнім часом заяви російської сторони щодо можливості зустрічі президентів України та росії звучать дедалі частіше. Нещодавно пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку ж заяву зробив і глава російського МЗС сергій лавров. Що ж, з огляду на приголомшливі втрати росіян в Україні, це не дивно.

11 березня у путіна знову висловилися щодо зустрічі із Зеленським.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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