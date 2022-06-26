путін вперше після початку вторгнення в Україну залишить росію
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Глава кремля вирушає у подорож до центральної Азії
Російський диктатор володимир путін вперше після початку повномасштабного вторгнення в Україну має намір залишити країну для здійснення офіційного візиту.
Як повідомили на російському телебаченні, путін має намір відвідати дві країни центральної Азії — спочатку з’їздити до Таджикистану, а потім вирушити до Туркменістану.
Зазначається, що з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном путін вже нещодавно зустрічався на саміті ОДКБ. Візит до Душанбе стане першою з 24 лютого поїздкою російського диктатора за кордон.
Президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов нещодавно приїжджав до росії. Його зустріч з путіним відбулася на початку червня у Москві.
Після зустрічі із лідерами двох середньоазіатських країн до путіна приїде президент Індонезії Джоко Відодо. Цей візит примітний тим, що наприкінці 2022 року його країна прийматиме саміт "Великої двадцятки" і російського диктатора на нього також запрошено.
"Рівень відряджень відповідає рівню верховного рашиста — планується відвідування Таджикистану та Туркменістану. Сподіватимемося, що хоча б імена президентів цих країн вдалося вивчити, щоб знову не ганьбитися", — прокоментував цю новину радник глави МВС Антон Геращенко.
Як повідомлялося раніше, напередодні путін провів зустріч із білоруським колегою олександром лукашенком, який відзначився гучним висловом про війну з Литвою.