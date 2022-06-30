"Омерзительное зрелище": обиженный путин отреагировал на шутки лидеров G7 (видео)

путин негативно оценил идею лидеров стран G7, которые предложили раздеться, чтобы стать "круче его"

президент российской федерации владимир путин, уже 127 дней подряд ведущий кровавую войну на украинских землях, отреагировал на публичное обсуждение лидерами Большой семерки (G7) его старых снимков в образе "мачо".

Как передает The Guardian, в ответ на саркастические шутки мировых лидеров кровавый диктатор путин добавил, что для того, чтобы хорошо выглядеть, необходимо отказаться от постоянного употребления алкоголя, а также от других вредных привычек. Кроме того, по словам российского президента, нужно заниматься физическими упражнениями и спортом.

"Я не знаю, как они хотели раздеться — по пояс или ниже пояса. Думаю, что было бы отвратительное зрелище в любом случае ", — сказал он, после чего процитировал российского классика Александра Пушкина.

Напомним, что во время встречи лидеров стран Большой семерки высмеяли главу кремлевского режима из-за его старой фотосессии на коне с голым торсом. Стоит отметить, что инициатором шуток о путине стал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Ранее "Телеграф" сообщал, как российского лидера владимира путина высмеяли в сети из-за необычных переговоров в Таджикистане, куда президент россии приехал впервые после начала военного полномасштабного вторжения в Украину.