"Огидне видовище": ображений путін відреагував на жарти лідерів G7 (відео)

путін негативно оцінив ідею лідерів країн G7, які запропонували роздягтися, щоб стати "крутішим за нього"

Президент російської федерації володимир путін, який вже 127 днів поспіль веде криваву війну на українських землях, відреагував на публічне обговорення лідерами Великої сімки (G7) його старих знімків в образі "мачо".

Як передає The Guardian, у відповідь на саркастичні жарти світових лідерів кривавий диктатор путін додав, що для того, аби добре виглядати, необхідно потрібно відмовитися від постійного вживання алкоголю, а також від інших шкідливих звичок. Крім того, за словами російського президента, необхідно займатися фізичними вправами та спортом.

"Я не знаю, як вони хотіли роздягнутися — до пояса або нижче пояса. Думаю, що було б огидне видовище в будь-якому випадку", — сказав він, після чого процитував російського класика Олександра Пушкіна.

Нагадаємо, що під час зустрічі лідерів країн Великої сімки висміяли голову кремлівського режиму через його стару фотосесію на коні з голим торсом. Варто відзначити, що ініціатором жартів про путіна став прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, як російського лідера володимира путіна висміяли у мережі через незвичайні переговори у Таджикистані, куди президент рф приїхав вперше після початку військового повномасштабного вторгнення в Україну.