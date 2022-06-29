путіна висміяли в мережі через незвичайні переговори в Таджикистані (фото)

Дивні переговори путіна висміяли в мережі

Президент росії володимир путін прибув до столиці Таджикистану Душанбе, вперше виїхавши за межі рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Метою візиту глави кремля є переговори із президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Про це повідомляє РИА Новости.

Очікується, що путін і Рахмон обговорять двосторонні відносини, а також ситуацію на кордонах та питання Афганістану. Перед зустріччю президент рф відвідав Каспійський форум, а розташування гостей на заході викликало сміх у мережі. путін у гордій самоті сидів за величезним столом за метрів 10 від найближчих людей. На це звернув увагу журналіст Леонід Швець у Facebook.

"Форум у Душанбе за участю путіна. Ну, могли б і на футбольному стадіоні сісти на різних трибунах", — пожартував Швець.

Крім того, він навів приклад здорового спілкування між політиками на зустрічі G7 у баварських Альпах, де лідери цивілізованого світу спілкувалися у тісному колі.

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Нагадаємо, путін, схоже, любить принижувати своїх гостей, сидячи на величезних відстанях від них. Наприклад, у схожому стилі глава кремля провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, а також із президентом Франції Емманюелем Макроном.