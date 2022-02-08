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"Чого ніжкою стукаєш?" У мережі ніяк не заспокояться після незвичайної зустрічі Путіна з Макроном (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Путін і Макрон зустрілися за білим овальним столом у Кремлі Новина оновлена 08 лютого 2022, 14:47
Путін і Макрон зустрілися за білим овальним столом у Кремлі

Формат переговорів неабияк повеселив користувачів соцмереж.

Уряду Російської Федерації довелося виправдовуватися за дуже довгий стіл у Кремлі, за яким 7 лютого збиралися президент Франції Еммануель Макрон та російський лідер Володимир Путін. Все тому, що західні ЗМІ побачили у ньому політичний підтекст.

Так, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що довжина столу є такою виключно у зв’язку з епідеміологічними заходами, викликаними COVID-19.

Проте користувачів мережі вже було не зупинити — деякі з них жартували, що саме через довжину столу переговори президентів Франції та Росії тривали майже 5 годин, а інші просто створили безліч смішних картинок та анімацій.

"Телеграф" зібрав найкраще з народної творчості з приводу довгого кремлівського столу та зустрічі за ним Макрона та Путіна.

На думку користувачів мережі, Макрон на зустрічі з Путіним говорив через мегафон, бо через стіл докричатися до нього не міг. Виглядала б така розмова дуже кумедно.

А ось як зустріч президентів РФ та Франції за овальним столом у Кремлі могла виглядати без підсилювачів звуку.

Дехто припустив, що президенти двох країн могли за цим столом і розважитися, використавши його як гойдалку.

Не обійшлося, звичайно, і без варіації на тему протистояння двох сил.

І куди ж без жартів над Путіним — вже всі встигли помітити його звичку стукати ногою по підлозі під час важливих переговорів.

Ось ще кілька смішних мемів із цим столом:

Творчість користувачів мережі
Творчість користувачів мережі

Нагадаємо, що дуже довгий стіл у Кремлі вже не вперше викликає бурхливу реакцію у користувачів мережі. Путін 19 січня приймав за ним президента Ірану Ібрахіма Раїсі, тоді цей стіл і прозвали "антиковідним".

Теги:
#Франція #Росія #Володимир Путін #Меми #Фотожаби #Еммануель Макрон
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